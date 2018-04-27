منحة المانية بـ10 ملايين يورو لرفع كفاءة 30 مدرسة بمركز بلبيس فى الشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، توفير 10 ملايين يورو منحة المانية مقدمة لإنشاء ورفع كفاءة 30 مدرسة بمركز ومدينة بلبيس، للمساهمة في القضاء على نظام الفترتين، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، وتطوير المنظومة التعليمية.

وأشار محافظ الشرقية فى بيان له ،إلى أن الأعمال ستتم في إنشاء 20 مدرسة جديدة، ورفع كفاءة وصيانة 10 مدارس أخرى، ليصل الإجمالي إلى 30 مدرسة بمركز ومدينة بلبيس، والذى تعانى فصوله المدرسية من كثافة طلابية عالية .

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جاري إقامة وإنشاء عدد 200 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة، لتستوعب 4080 فصل بتكلفة 1.8 مليار جنيه، بهدف الوصول للمناطق النائية والبعيدة وإقامة مدارس فيها، بالإضافة إلى جاهزية 115 مدرسة لأعمال الطرح والترسية بتكلفة 500 مليون جنيه، ويأتى ذلك فى إطار إهتمام الدولة بقطاع التعليم وتوفير كافة الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة مدارس جديدة، وأعمال الصيانة ورفع الكفاءه للمدارس القائمة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب .

وفي سياق متصل ذكر بيان، أن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أصدر قرار رقم 4539 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 900 متر مربع الواقعة بحوض المعترض زمام ناحية تل الجراد مركز بلبيس، لصالح الوحدة المحلية بأنشاص الرمل، ﻹقامة محطة رفع لمياه الصرف الصحي عليها، تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المركز، بناء على موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، و على الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للصالح العام .