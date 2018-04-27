video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل قياديين حوثيين ميدانيين بجبهة الملاحيظ فى محافظة صعدة

الجمعة، 27 أبريل 2018 05:02 م
مقتل قياديين حوثيين ميدانيين بجبهة الملاحيظ فى محافظة صعدة الحوثيين


عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت قناة العربية الإخبارية، أن قياديين بارزين فى ميليشيات الحوثى الانقلابية لقيا مصرعهما فى مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية والتحالف الدولى فى جبهة الملاحيظ بمحافظة صعدة المعقل الرئيسى للميليشيات.

ونقلت القناة عمن وصفتهم بـ"مصادر ميدانية" اليوم الجمعة أن القياديين اللذين لقيا مصرعهما، هما أكرم اليندى المكنى بـ"أبوحمزة" مشرف زراعة الألغام وعبدالله الظاهري، بالإضافة إلى عدد من مرافقى القياديين خلال المواجهات.

كان التحالف قد شن أمس قصفا مدفعيا وصاروخيا على مواقع المتمردين فى مديريتى (رازح) و(غمر) الحدوديتين بمحافظة صعدة، فضلا عن قصف قوات الشرعية قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع الحوثيين فى جبل القرحا وفضحه، بمديرية الملاجم فى محافظة البيضاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدفاع الجوى السعودى يدمر صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثى نحو جازان

محكمة حوثية تقضى بإعدام 8 ناشطين بتهمة الولاء للشرعية اليمنية

مقتل 7 من ميلشيات الحوثى فى مواجهات مع القوات الشرعية اليمنية بتعز

الحوثيين

اخبار الحوثيين

اخبار اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
مرتضى منصور يحتفل بفوز الزمالك على الأهلى بعزومة "كباب وكفتة".. فيديو

مرتضى منصور يحتفل بفوز الزمالك على الأهلى بعزومة "كباب وكفتة".. فيديو

دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد

دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد

اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص

اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص

عبد الهادى القصبى يحذر ياسر برهامى من جر الصوفية لصراعات جانبية

عبد الهادى القصبى يحذر ياسر برهامى من جر الصوفية لصراعات جانبية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة