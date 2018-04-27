مصرع ربة منزل أسفل عجلات جرار زراعى بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها داخل أرض زراعية بديرمواس، إثر صدمها بجرار زراعي فأصيبت بنزيف فى المخ .

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس من المستشفى العام بوصول ن ن م 29 سنة ربة منزل جثة هامدة.

وبانتقال أجهزة الأمن وسؤال والدها، قال إن الوفاة جاءت نتيجة إصابتها بعدما صدمها جرار زراعي خلال تواجدها داخل أرض زراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وبتوقيع الكشف الطبي تبين أن الوفاة جاءت بسبب نزيف في المخ.