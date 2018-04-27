مخبزان فى العريش يوفران الخبز مجانا للسائقين وعمال اليومية







شمال سيناء ـ محمد حسين

قرر أصحاب 2 من المخابز فى مدينة العريش بشمال سيناء اليوم الجمعة ، توفيرالخبز مجانا للسائقين، وعمال اليومية، تقديرا لظروفهم بسبب توقفهم عن العمل هذه الفترة.

وأوضحت إدارات المخابز فى لافتات وضعت على واجهتها أنها قررت بيع الخبز بالمجان علي بطاقة التموين للحالات الإنسانيه من العمال والحرفيين والسائقين والصيادين، مساهمة فى حل معاناتهم جراء توقف اعمالهم.

من جانبه، قال فتحى راشد وكيل وزارة التموين بشمال سيناء لـ" اليوم السابع"، إن هذه الخطوة تمت تحت إشراف مديرية التموين وتطوعا من أصحاب المخابز الذين قررو التخلى عن أرباحهم لفئات مستهدفة من الحالات الإنسانية، موضحا أن الصرف يتم على البطاقة التموينية، ومن الحصص المقررة لهذه الأفران من مديرية التموين.