محافظ كفر الشيخ: افتتاح معارض أهلا رمضان وزيادة عدد المنافذ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ، إنه استعرض خلال عقد مجلس المحافظين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان بإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية، وشوادر لبيع اللحوم الحية خلال الشهر المعظم.

وأضاف المحافظ ، لـ "اليوم السابع" سيفتتح معرض "أهلاً رمضان" ، غداً السبت، بأرض المعارض بمدينة كفر الشيخ ، ويتبعه افتتاح عدد من المعارض بكل مدن المحافظة، لتوفير السلع ومستلزمات شهر رمضان بكافة المنافذ والأسواق والمجمعات للمواطنين بأسعار مناسبة، وسوف تستمر المعارض حتى 31 مايو المقبل، وأنه وجه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات.

وقال المحافظ ، سيطرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن اعتباراً من أول مايو ،و ضخ كميات أكبر من كل نوع خلال شهر رمضان، مؤكداً أن المحافظة ستستقبل كميات كبيرة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر المعظم، وستشهد المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، توزيع كراتين السلع التموينية مجاناً، كما سيتم زيادة عدد من المنافذ الثابته والمتحركة ،لتوفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة بالمناطق الفقيرة والنائية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن المحافظة بدأت فى اقامة 25 مصنعاً ب 25 قرية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار،وجارى توفير أراضى تصلح لإقامة تلك المشروعات فى قرى اخرى ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها فى ضوء مساهمتها فى توفير فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين.

وقال المحافظ ، إن كفر الشيخ من أولى المحافظات التى اهتمت بملف القمامة ، وتم تطبيق عدد من الأنظمة منها فصل القمامة من المنبع ، وبيع المخلفات الصلبة، بالإضافة لمشاركة المجتمع المحلى فى مشروعات النظافة .