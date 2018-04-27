محافظ القليوبية : تطوير وتوسعة طريق الخانكة - السلام للحد من الحوادث







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

أكد اللواء محمود عشمأوى محافظ القليوبية ، أنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير طريق الخانكة- السلام حفاظا على أرواح المواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدى نجاح رئيس المدينة ، بالبدء فى إزالة الأتربة على جانبى الطريق ليتم توسعته، بالإضافة إلى عمل لافتات تحذيرية ارشادية وتحذيريه فسفورية لكى يتم رؤيتها ليلا ، وعمل مطبات شريطية لتخفيف السرعة ، ودعم أعمدة الإنارة واصلاحها .

وتم إنارة الطريق من أول مفارق مصنع 18 الحربى وحتى أول المقابر من جهة مدينة الخانكة ، وجارى العمل لاستكمال إنارة باقى الطريق ، وكان قد تم توريد أعمدة إنارة بتكلفة 2 مليون جنيه لإنارة هذا الطريق .

الجدير بالذكر، أنه قد تم تشكيل لجنه لمعاينة طريق الخانكة- السلام وتدبير الاعتمادات اللازمة لرفع كفاءة الطريق وصيانة أعمدة الإنارة ، وتكليف ادارة مرور القليوبية بتحديد أماكن وابعاد اللوحات المذكورة ، وكذلك أماكن المطبات الشريطية المطلوبة وتركيب لافتات ارشادية وتحذيريه فسفورية لكى يتم رؤيتها ليلا.

وأثناء تفقد المحافظ لبعض المشروعات بمركز ومدينة الخانكة يوم السبت الماضى ، فقد قام بصحبة رضوان الزياتى عضو مجلس النواب ومجدى نجاح رئيس المدينة بتفقد طريق الخانكة- السلام ومراجعه كافة الإجراءات التى تمت بالطريق والجارى تنفيذه.