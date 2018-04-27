محافظ القليوبية : الانتهاء من إزالة وشفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ، أنه تم الإنتهاء من إزالة وشفط كافة نقاط تجمعات المياه من الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الانفاق والكبارى ويجرى العمل حالياً فى الشوارع الجانبية .

وأكد عشماوى فى بيان له ، أنه لم تحدث أى أثار جانبية جراء تجمعات المياه بفضل سرعة التحرك وتعاون جميع الأجهزة التنفيذية طوال الأربعة أيام الماضية والتحرك العاجل منذ بدء هطول الأمطار وتنفيذ خطة الأنتشار السريع لكافة السيارات والمعدات بجميع المراكز والمدن والاحياء والقرى .

وأشار إلى أنه تم الدفع بكافة المعدات والالات وعربات الكسح وطلمبات الشفط التابعة للمراكز والمدن والاحياء والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وتم تصريف المياه على اقرب شبكة للصرف الصحى ، كما تم عمل التحويلات المرورية اللازمة - وطبقا للخطة المسبقة والموضوعه لهذا الغرض- اثناء غلق بعض الانفاق والكبارى بسبب تجمعات الامطار.

ووجه المحافظ الشكر لكافة الاجهزة التنفيذية ممثله في رؤساء المدن والمراكز والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الكهرباء والمرور والحماية المدنية الذين واصلوا العمل ليلا ونهارا ، ولم يغادروا مواقعهم إلا بعد إزالة كافة آثار المياه .

وأكد عشماوى على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وأن غرفة العمليات تعمل بشكل مستمر وفى حالة انعقاد دائم علي مدار اليوم لتلقي بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114 او عبر ارقام تليفونات شكاوى المواطنين: 01220055008-01115354422-01002782373