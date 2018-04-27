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محافظ السويس يتفقد العين السخنة بعد تعرضها لسيول

الجمعة، 27 أبريل 2018 01:36 م
محافظ السويس يتفقد العين السخنة بعد تعرضها لسيول محافظ السويس يتفقد العين السخنة


السويس- سيد نون
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تفقد اللواء أحمد حامد،محافظ السويس،اليوم الجمعة ،منطقة العين السخنة والطرق التي تضررت بسبب السيول.

وقام المحافظ بتفقد المنطقة الصناعية وطريق الأدبية – العين السخنة، وطريق العين السخنة – الزعفرانة.

وأكد اللواء أحمد حامد،فى بيان له اليوم أن جميع الطرق بالعين السخنة المؤدية اليها تعمل بانتظام كامل، وانه يتم دراسة ما حدث من سيول لتفادي أي شيء مستقبلا.

وأكد محافظ السويس،أنه تنم سحب الطمي والمياه من جميع الطرق بالعين وخاصة طريق العين السخنة – الزعفرانة.

 


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