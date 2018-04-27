مجلس معاونى رئيس جامعة المنصورة يناقش اقتراحات الطلاب لتطوير العملية التعليمية







الدقهلية ـ محمد حيزة

عقد مجلس معاونى رئيس جامعة المنصورة اجتماعا برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد العدل منسق الأنشطة الطلابية والتواصل الطلابى بالجامعة اجتماعا لمناقشة أنشطة العملية التعليمية بالجامعة.

يضم المجلس الطلابى 18 معاونا عن الكليات ومعاون لشئون الإعلام الطلابى بالإضافة إلى معاون للمدن الجامعية للطلاب ومعاون للمدن الجامعية للطالبات، ومعاون لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تم خلال الاجتماع عرض ما تم انجازه خلال الفترة الماضية للعام الدراسى 2018 وتم مناقشة آليات تطوير العملية التعليمية بالكليات وبحث المشكلات واقتراح الحلول لها.

وقد عرض الطلاب بعض المشكلات الخاصة سواء بالعملية التعليمية أو الطلاب وعرضوا الحلول المقترحة لحل هذه المشكلات، كما ناقش الطلاب خلال الاجتماع العديد من المقترحات لتطوير العملية التعليمية من وجهة نظر الطلاب، وعرض الطلاب بعض الاقتراحات لتطوير الأنشطة الطلابية، وكذلك تطوير العملية التعليمية ومنها التوسع فى تصوير المحاضرات وبثها على الإنترنت للطلاب وكذلك صيانة قاعات المحاضرات ببعض الكليات.

كما عرض معاون رئيس الجامعة لشئون المدن بعض الاقتراحات لتطوير المدن، وكذلك بعض المشكلات ومنها تفعيل الدفع الإلكترونى بنظام فورى، وعمل مكتبة تثقيفية للطلاب وتزويد عدد كولديرات المياه والسماح لطلاب التربية العسكرية بالإقامة بالمدن أثناء الأجازة .

وقد أشارالدكتور أشرف عبد الباسط، إلى أن المجلس نموذج لوضع الشباب موضع المسئولية وإعداد كوادر طلابية ليكون هناك جيل قادر على المنافسة والقيادة وتولى المسئولية، ويعمل أعضاء المجلس من الطلاب دور حلقة الوصل بين إدارة الجامعة والطلاب وترجمة أحلام الطلاب لتطوير التعليم إلى واقع ملموس يتم تحقيقه.

كما أكد الدكتور محمد القناوى، إن الطالب هو الركيزة الأساسية للعملية التعليمية داخل الجامعة، وأن مختلف الكليات خلال المرحلة المقبلة تعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تطوير معاملها وطرق التدريس والوسائل التعليمية بها، كما تسعى إدارة الجامعة حاليا لتطوير العملية التعليمية من خلال إنشاء برامج تعليمية جديدة مع كبرى الجامعات العالمية وعمل شراكة حقيقية مع هذه الجامعات لتحقيق أقصى استفادة لطلاب جامعة المنصورة.