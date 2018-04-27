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مباحث تموين القليوبية تضبط 3 مصانع بدون ترخيص ببنها وشبرا الخيمة

الجمعة، 27 أبريل 2018 04:28 م
مباحث تموين القليوبية تضبط 3 مصانع بدون ترخيص ببنها وشبرا الخيمة اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية


القليوبية- نيفين طه
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شنت مباحث التموين فى القليوبية، بالاشتراك مع مديرية التموين حملة مكبرة على مدينة بنها وشبرا الخيمة ، أسفرت عن ضبط 3 مصانع بدون ترخيص، وتحرير 2 قضية لمحال فى مجال سلع غذائية منتهية الصلاحيــة ، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بالحملة، وأسفرت جهودها عن مصنع كرتون وأحذية وتصنيع الشنط البلاستيك وتحرير 2 قضية فى مجال سلع غذائية منتهية الصلاحيــة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


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