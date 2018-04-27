مباحث تموين القليوبية تضبط 3 مصانع بدون ترخيص ببنها وشبرا الخيمة







القليوبية- نيفين طه

شنت مباحث التموين فى القليوبية، بالاشتراك مع مديرية التموين حملة مكبرة على مدينة بنها وشبرا الخيمة ، أسفرت عن ضبط 3 مصانع بدون ترخيص، وتحرير 2 قضية لمحال فى مجال سلع غذائية منتهية الصلاحيــة ، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بالحملة، وأسفرت جهودها عن مصنع كرتون وأحذية وتصنيع الشنط البلاستيك وتحرير 2 قضية فى مجال سلع غذائية منتهية الصلاحيــة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.