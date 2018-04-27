كل ما تريد معرفته عن محطة الطاقة الشمسية بمركز القوصية فى أسيوط







أسيوط - ضحا صالح

تواصل محافظة أسيوط، استكمال مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية بالمحافظة، والتى تمثل أهمية فى توليد الكهرباء عن طريقة الطاقة المتجددة.

1- تقوم المحطة الجديدة بتوليد الكهرباء وتخفيف الجهد على المحطات الكهربائية بالمحافظة، وهى إحدى موارد الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية واستغلالها الاستغلال الأمثل.

2- المحطة يتم إنشائها بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية.

3- تقام المحطة بجوار مصنع السماد العضوى بقرية المنشاة الكبرى.

4- قدرة المحطة على توليد الكهرباء تقدر بـ 340 ك/ وات.

5- تبلغ تكلفة المحطة حوالى 5 ملايين و100 ألف جنيه.

6- تم الانتهاء من بناء 12 محطة طاقة شمسية فوق أسطح المباني الإدارية والمجالس المحلية بقدرة إجمالية علي توليد الكهرباء تصل إلى 173,5 ك / وات.

7- بلغت التكلفة الإجمالية للمحطات الصغيرة 8 ملايين و845 ألف جنيه بالتنسيق مع مشروع الطاقة النووية والشمسية التابع لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

8- تم الانتهاء من تمهيد قطعة الأرض المجاورة للمصنع والمخصصة لإنشاء المحطة.

9- يتم تشغيل محطات الطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، كما ستقوم وزارة الإنتاج الحربى، بمتابعة أهم التفاصيل الفنية المقرر تنفيذها.