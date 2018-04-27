كل ما تريد معرفته عن محطة الطاقة الشمسية بمركز القوصية فى أسيوط

كل ما تريد معرفته عن محطة الطاقة الشمسية بمركز القوصية فى أسيوطالجمعة، 27 أبريل 2018 08:25 ص
1- تقوم المحطة الجديدة بتوليد الكهرباء وتخفيف الجهد على المحطات الكهربائية بالمحافظة، وهى إحدى موارد الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية واستغلالها الاستغلال الأمثل.
2- المحطة يتم إنشائها بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية.
3- تقام المحطة بجوار مصنع السماد العضوى بقرية المنشاة الكبرى.
4- قدرة المحطة على توليد الكهرباء تقدر بـ 340 ك/ وات.
5- تبلغ تكلفة المحطة حوالى 5 ملايين و100 ألف جنيه.
6- تم الانتهاء من بناء 12 محطة طاقة شمسية فوق أسطح المباني الإدارية والمجالس المحلية بقدرة إجمالية علي توليد الكهرباء تصل إلى 173,5 ك / وات.
7- بلغت التكلفة الإجمالية للمحطات الصغيرة 8 ملايين و845 ألف جنيه بالتنسيق مع مشروع الطاقة النووية والشمسية التابع لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
8- تم الانتهاء من تمهيد قطعة الأرض المجاورة للمصنع والمخصصة لإنشاء المحطة.
9- يتم تشغيل محطات الطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، كما ستقوم وزارة الإنتاج الحربى، بمتابعة أهم التفاصيل الفنية المقرر تنفيذها.
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