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كل ما تريد معرفته عن محطة الطاقة الشمسية بمركز القوصية فى أسيوط

الجمعة، 27 أبريل 2018 08:25 ص
كل ما تريد معرفته عن محطة الطاقة الشمسية بمركز القوصية فى أسيوط محطة طاقة شمسية - ارشيفية


أسيوط - ضحا صالح
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تواصل محافظة أسيوط، استكمال مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية بالمحافظة، والتى تمثل أهمية فى توليد الكهرباء عن طريقة الطاقة المتجددة.
 

1-     تقوم المحطة الجديدة بتوليد الكهرباء وتخفيف الجهد على المحطات الكهربائية بالمحافظة، وهى إحدى موارد الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية واستغلالها الاستغلال الأمثل.

2-     المحطة يتم إنشائها بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية.

3-     تقام المحطة بجوار مصنع السماد العضوى بقرية المنشاة الكبرى.

4-      قدرة المحطة على توليد الكهرباء تقدر بـ  340 ك/ وات.

5-     تبلغ تكلفة المحطة حوالى 5 ملايين و100 ألف جنيه.

6-     تم الانتهاء من بناء 12 محطة طاقة شمسية فوق أسطح المباني الإدارية والمجالس المحلية بقدرة إجمالية علي توليد الكهرباء تصل إلى 173,5 ك / وات.

7-    بلغت التكلفة الإجمالية للمحطات الصغيرة 8 ملايين و845 ألف جنيه بالتنسيق مع مشروع الطاقة النووية والشمسية التابع لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

8-     تم الانتهاء من  تمهيد قطعة الأرض المجاورة للمصنع والمخصصة لإنشاء المحطة.

9-     يتم تشغيل محطات الطاقة الشمسية بالتنسيق مع  وزارة الإنتاج الحربى، كما ستقوم وزارة الإنتاج الحربى، بمتابعة أهم التفاصيل الفنية المقرر تنفيذها.

 

 

 


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