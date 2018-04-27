قوافل وزارتى الشباب والتعليم تجول قرى بئر العبد لليوم الثالث







شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصل اليوم الجمعة، ولليوم الثالث على التوالى، برنامج المحاضرات الدراسية الذى تنفذه وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة فى شمال سيناء، فى مرحلته الثانية بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء تحت رعاية اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور سليمان شميط، مدير إدارة بئر العبد التعليمية، إن 600 طالب يشاركون فى الحضور من كافة القرى ومدينة بئر العبد وهى الروضة، ومدينة بئر العبد ، ونجيلة، وقاطية ورابعة، ورمانة.

والمحاضرون من مقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى بقيادة، سيد مصطفى سيد المشرف العام على القافلة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة لعمل القوافل مجددا فى مدينة العريش وتستهدف طلبة الثانوية العامة فى مراكز العريش والشيخ زويد ورفح فى 2 مايو القادم .