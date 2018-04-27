فصل التيار الكهربائى عن 7 قرى بكفر الشيخ لتغيير موصلات خط الجهد .. غدا







كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ، عن فصل التيار الكهربائى، عن 7 قرى، ﻻستكمال تغيير وتكبير مقطع موصلات خط الجهد المتوسط الرئيسى .

وأكد بيان مجلس المدينة ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى، غدا من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الخامسة والنصف عصراً، ولمدة 10 ساعات، بقرى البنا، والطيبة، والقرن، وقلينى، والأبحر، والديابة، والخد، وسيعود التيار الكهربائي لتلك القرى عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة .