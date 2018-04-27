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فصل التيار الكهربائى عن 7 قرى بكفر الشيخ لتغيير موصلات خط الجهد .. غدا

الجمعة، 27 أبريل 2018 03:44 م
فصل التيار الكهربائى عن 7 قرى بكفر الشيخ لتغيير موصلات خط الجهد .. غدا انقطاع الكهرباء - ارشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن مجلس مدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ، عن فصل التيار الكهربائى، عن 7 قرى، ﻻستكمال تغيير وتكبير مقطع موصلات خط الجهد المتوسط الرئيسى .

وأكد بيان مجلس المدينة ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى، غدا من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الخامسة والنصف عصراً، ولمدة 10 ساعات، بقرى البنا، والطيبة، والقرن، وقلينى، والأبحر، والديابة، والخد، وسيعود التيار الكهربائي لتلك القرى عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة .

 


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