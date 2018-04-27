video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 08:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. هندسة الإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الثامن عشر

الجمعة، 27 أبريل 2018 07:00 ص
غدا.. هندسة الإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الثامن عشر الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية


الإسكندرية-هناء أبو العز
إضافة تعليق

تنظم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، غداً السبت، ملتقى سوق العمل الهندسى الثامن عشر تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة.

يشارك فى الملتقى 34 شركة من الشركات العاملة فى مجال الصناعة والتخصصات الهندسية المختلفة.

وصرح الدكتور سعيد علام المكلف بتسيير أعمال عميد الكلية، أن الملتقى يهدف إلى سد الفجوة بين القطاع الأكاديمى والصناعة والتعرف على احتياجات سوق العمل لإتاحة الفرصة لإيجاد فرص عمل حقيقية للخريجين بالشركات المشاركة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للطلاب والخريجين بهذه الشركات لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، يحضر الملتقى نواب رئيس الجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والطلاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محمد صبحى من جامعة الإسكندرية: العشوائيات تنتهى2019 وأطالب بحصول المعلم والضباط على أعلى مرتبات.. ويؤكد: مصر تمر بظروف استثنائية وعلى الشباب العمل وعدم انتظار الوظيفة.. والخونة شوهوا صورتى لإشادتى بالرئيس

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

محافظة الاسكندرية




لا تفوتك
"القصبى" لـ"برهامى": السلفيون جهلاء.. وأحذرك من السعى لجر الصوفية لمعارك

"القصبى" لـ"برهامى": السلفيون جهلاء.. وأحذرك من السعى لجر الصوفية لمعارك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة