غدا.. هندسة الإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الثامن عشر







الإسكندرية-هناء أبو العز

تنظم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، غداً السبت، ملتقى سوق العمل الهندسى الثامن عشر تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة.

يشارك فى الملتقى 34 شركة من الشركات العاملة فى مجال الصناعة والتخصصات الهندسية المختلفة.

وصرح الدكتور سعيد علام المكلف بتسيير أعمال عميد الكلية، أن الملتقى يهدف إلى سد الفجوة بين القطاع الأكاديمى والصناعة والتعرف على احتياجات سوق العمل لإتاحة الفرصة لإيجاد فرص عمل حقيقية للخريجين بالشركات المشاركة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للطلاب والخريجين بهذه الشركات لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، يحضر الملتقى نواب رئيس الجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والطلاب.