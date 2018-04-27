ضبط 700 مخالفة مرافق و41 قضية تموينية بالمنيا







فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط مخالفات مرافق ومخالفات تموينية فى حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 700 مخالفة مرافق متنوعه و تحرير 41 محضرا تموينيا متنوعا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا مخدرات تضمنت 241 جرام حشيش و226 قرص مخدر بحوزة متهمين وتحرر عنها المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.