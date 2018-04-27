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خالد صلاح
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ضبط 700 مخالفة مرافق و41 قضية تموينية بالمنيا

الجمعة، 27 أبريل 2018 11:32 ص
ضبط 700 مخالفة مرافق و41 قضية تموينية بالمنيا حملة تموينية -أرشيفية


فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط مخالفات مرافق ومخالفات تموينية فى حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون. 

 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 700 مخالفة مرافق متنوعه و تحرير 41 محضرا تموينيا متنوعا.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا مخدرات تضمنت 241 جرام حشيش و226 قرص مخدر بحوزة متهمين وتحرر عنها المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.

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