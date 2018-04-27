ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفيةالجمعة، 27 أبريل 2018 09:58 ص
ملح طعام مجهول المصدر
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية ، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .
أسفرت الحملة عن ضبط 5 طن ملح طعام مجهول المصدر بمعمل البان ،طن أعلاف مجهول المصدر باحدى المحلات بمركز منوف .
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