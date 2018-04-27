ضبط هارب من حكمين بالسجن المؤبد في حملة أمنية بالسويس







السويس- سيد نون

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء من ضبط " س . س " 60 عام تاجر مخدرات هارب من أحكام بالسجن المؤبد صادرة مرتين من محكمتى السويس وجنوب سيناء.

كان العقيد شريف الخولي مدير مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، أعد خطة أمنية لضبط تجار المخدرات بعد تلقيه معلومات بوجود نشاط إجرامي لتجارة المخدرات بمنطقة رأس سدر، وأن تاجر المخدرات الهارب من احكام بالسجن المؤبد " س . س " مختبئ بأحد المناطق الجبلية.

ومن خلال كمين، أعده الرائد أيمن عبيد والرائد أحمد بيومي ضباط مكافحة المخدرات لتاجر المخدرات في منطقة راس سدر، حاول الأخير صدم ضباط مكافحة المخدرات بسيارته فور رؤيتهم، ولكنهم نجحوا في مطاردته وضبطه.

كما تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط اثنين من تجار المخدرات بمنطقة رأس سدر بحوزتهم 100 جرام من مخدر الافيون، و 17 كيس من مخدر الحشيش.