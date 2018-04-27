صور.. 15 محطة فى إنهاء طريق الكباش الفرعونى بعد حل أزماته بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

يتبقى خطوات قليلة للوصول لكلمة النهاية خلال الفترة المقبلة لإفتتاح عالمى لطريق الكباش الفرعونى، والذى تجرى فيه الأعمال على قدم وساق فى تعاون ثلاثى مميز يقوم كل منه بدوره فى خدمة العمل بالطريق التاريخى العظيم، ويضم المثلث كل من وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة الأقصر، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى فى الطريق، ويجرى إنهاء باقى الأعمال داخله.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل تاريخ طريق الكباش والعمل داخله خلال الفترة الماضية وأبرز الأزمات التى تم الانتهاء منها:-

1- يقول الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن طريق الكباش الفرعونى يعد واحد من أعظم الطرق التاريخية فى العالم، والذى يربط معبد الأقصر بمعابد الكرنك بطول 2 كيلو و700 متر وعرض 76 مترا.

2- يضم الطريق على جانبيه 1200 تمثال على شكل أبو الهول برأس كبش، والكبش هنا يرمز للإله آمون ربما لحماية المعبد وإبراز محوره.

3- أطلق المصرى القديم على الطريق إسم "وات نثرWAt-nTr" بمعنى طريق الإله، وكانت هذه التماثيل تنحت من كتلة واحدة من الحجر الرملى ذات كورنيش نقش عليه اسم المك وألقابه.

4- كل تمثال بالطريق مقام على قاعدة من الحجر مكونة من 4 مداميك من الحجر المستخدم، نظرا لوجود بعض النقوش، وتقام على هيئتين، الأولى تتخذ شكل جسم أسد ورأس إنسان "أبو الهول"، والثانية تتخذ شكل جسم الكبش ورأس كبش كرمز من رموز الإله "أمون رع".

5- يعتبر إنهاء طريق الكباش هدف ضخم للدولة المصرية حيث يساهم فى فتح نوع جديد من السياحة الثقافية بخروج رحلات بمسافة 2700 متر برفقة المرشدين السياحيين بين معبدى الأقصر والكرنك فى ممشى سياحى عالمى سيجذب كافة السائحين من مختلف دول العالم للقيام بتلك التجربة المميزة.

6- بدأ العمل فى الطريق فى عام 2005 لكشف الكباش وإعادتها للحياة وتشغيل الطريق مجددًا ولكنه توقف عدة مرات حتى عاد بكل قوة فى 2017 ويجرى إنهاؤه حاليا.

7- الطريق هام للغاية فى الحياة الفرعونية لكونه يشهد احتفالات أعياد الأوبت بموسم الفيضان، والتى كان يزور فيها آمون معبد زوجته موت فى الأقصر، والتى تبقى 40 يوما بمعبد الأقصر وتنتقل للكرنك عبر النيل بمواكب احتفالية وتسير مواكب الاحتفالات أيضًا من وإلى معبد الكرنك عبر طريق الكباش فى مشاهد كرنفالية دونت على جدران المعابد الفرعونية بالمحافظة.

8- طريق الكباش الفرعونى يسير داخله العمل على قدم وساق، وتم بالفعل الإنتها من المرحلة الأولى بالكامل وهى تجهيز الطريق الداخلى فيه للسير من معبد الأقصر لمعابد الكرنك.

9- زار العمل فى الطريق خلال الفترة الماضية بصفة مستمرة كل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر.

10- الزيارات المتكررة من قيادات الآثار والقوات المسلحة ومحافظة الأقصر لمشروع إعادة إحياء طريق الكباش، تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستكمال مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى

11- أعلن محمد بدر محافظ الأقصر أنه فى العمل بمنطقة نجع أبو عصبة بطريق الكباش تم عقد لقاء موسع مع الأهالى تم خلاله وضع عدة مقترحات لإنهاء الأزمة بالكامل فى تلك المنطقة، ويجرى التشاور عليها خلال الفترة المقبلة.

12- نجحت مجهودات وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة الأقصر فى حل أمور هامة للغاية فى العمل بطريق الكباش.

13- قدم أبناء الطائفة الإنجيلية موقف وطنى عظيم، حيث أعلنت الطائفة موافقتها على إزالة كنيستها فى الأقصر لاستكمال مشروع طريق الكباش وذلك دعما للدولة المصرية.

14- تم بحث سبل ومقترحات إنهاء أزمة كنيسة العذراء المطلة على الطريق، وشملت المقترحات إزالة المبنى الإدارى خلف الكنيسة مع الإبقاء على الكنيسة الآثرية والمبنى الخاص به، بشرط أن تتولى الكنيسة بنفسها أعمال الإزالة بالمساحة المطلوبة لكى تحفاظ على آثرية المكان.

15- تم الاتفاق بالنسبة للكنيسة العذراء على إزالة المبنى الادارى الذى يضم مكتبة الإطلاع، ومكتب الأحوال الشخصية والتوثيق ومركز المعلومات والكمبيوتر وغرف القربان ومكاتب إدارية آخرى، والأرشيف الذى تبلغ مساحته 1000 متر، وذلك مع توفير مبنى إدارى آخر يضم كافة الملحقات التى ستتم إزالتها من خلف الكنيسة على طريق الكباش.























