صور وفيديو.. مدير أمن كفر الشيخ يكرم المتميزين من الضباط والجنود والمدنيين

صور وفيديو.. مدير أمن كفر الشيخ يكرم المتميزين من الضباط والجنود والمدنيينالجمعة، 27 أبريل 2018 12:26 ص
مدير أمن كفر الشيخ يكرم المتميزين
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كرم اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، عددًا من الضباط، وأفراد الأمن، والخفراء، والموظفين المدنيين، والمجندين، بحضور اللواء فريد مصطفى نائب مدير الأمن، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى.
يأتى التكريم ضمن سياسة وزارة الداخلية، ومديرية أمن كفر الشيخ، للإشادة بالمتميزين فى أداء عملهم، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
قال اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إن تكريم المتميزين ، تشجيعاً لهم لبذل المزيد من الجهد ، للحفاظ على أمن المواطن، والحد من الجريمة، والوصول للجناة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداً أن رجال الأمن حريصون على حسن استقبال، ومعاملة المواطن فى الأقسام الشرطية، وتقديم كل الخدمات له.
مدير أمن كفر الشيخ يكرم المتميزين
جانب من التكريم
تكريم أحد الضباط
الحضور من رجال الأمن
الحضور من المدنيين
الحضور من قيادات مديرية الأمن
جانب من التكريم
مديرية الأمن تكرم المتميزين
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