صور.. وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الزهراء بطور سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم، مسجد الزهراء بمدينة طور سيناء، وذلك على هامش احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى 36 لتحرير سيناء.

وألقى وزير الأوقاف مختار جمعة خطبة الجمعة، تحدث خلالها عن فضائل شهر شعبان.

وأكد أن مواطني جنوب سيناء يساندون قواتهم المسلحة، موضحا أن الأوقاف تحارب الإرهاب في سيناء ببناء المساجد، وبيوت تحفيظ القرآن الكريم، وكلنا ثقة في جيشنا أنه سيدحر الإرهاب.

تابع الوزير في خطبته أن هذا الشهر يشهد حدثا كبيرا، وهو تغيير القبلة وهو من أهم الأمور التي كرمه المولي عز وجل به.

حضر الافتتاح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ جنوب سيناء السابق، وأحمد السحيني، عضو مجلس النواب، واللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري، واللواء هشام الحلبي، الأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية، وسكرتيري عموم المحافظة الحاليين والسابقين، وعدد كبير من مشايخ وعواقل البدو.



وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الزهراء



وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الزهراء



وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الزهراء