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صور.. مياه الصرف الصحى تغرق مساكن الإسراء ببورسعيد والسكان يشتكون

الجمعة، 27 أبريل 2018 02:00 ص
صور.. مياه الصرف الصحى تغرق مساكن الإسراء ببورسعيد والسكان يشتكون مياه الصرف الصحى تغمر الوحدات السكنية


بورسعيد – محمد فرج
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رصدت عدسة "اليوم السابع" شكوى سكان منطقة الإسراء بحى الضواحى بسبب مياه الصرف الصحى التى تغرق مداخل الوحدات السكنية وأصبحت صداعا مزمنا، رغم الوعود والتصريحات الوردية للمسئولين للأهالى ولكن دون جدوى.

ويقول إبراهيم يوسف العيسوى 55 سنة من سكان الإسراء إن أهالى منطقة الـ58 عمارة يعيشون وسط مستنقع من مياه الصرف الصحى التى تغمر المنطقة بالكامل شوارع ومداخل عمارات كارثة بيئة ولا أحد يتحرك من المسئولين لإيجاد حل للمشكلة التى أصبحت صداعا مزمنا للسكان وكأننا نعيش فى وادى والمسئولون فى واد آخر.

وتضيف حسنية عبد العال ربة منزل قائلة: إحنا اشتكينا لرئيس الحى واشتكينا الشركة القابضة لمياه الصرف الصحى ومفيش غير مسكنات شفط مياه المجارى والمشكلة قائمة مفيش حل حسبنا الله ونعم الوكيل.

ومن جانبهم ناشد السكان المحافظ اللواء عادل الغضبان التدخل لإنقاذ أطفالهم من الأمراض التى تحاصرهم لإيجاد حل عاجل للمشكلة بعيدا عن الوعود والتصريحات الوردية رحمة بأطفالهم.

مستنقع من مياه المجارى يغرق جنبات العمارات بمنطقة الإسراء
مستنقع من مياه المجارى يغرق جنبات العمارات بمنطقة الإسراء

 

مياه الصرف الصحى تغمر الوحدات السكنية والمسئولين فى غفلة
مياه الصرف الصحى تغمر الوحدات السكنية والمسئولين فى غفلة

 

المجارى تحاصر الأرصفة بمنطقى الإسراء
المجارى تحاصر الأرصفة بمنطقى الإسراء

 

برك ومستنقات أما مداخل وشرفات السكان
برك ومستنقات أما مداخل وشرفات السكان

 

كارثة بيئة وصحية وسط تجاهل المسئولين
كارثة بيئة وصحية وسط تجاهل المسئولين

 

تأكل الأسفلت
تأكل الأسفلت

 


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