صور.. محمد ربيع من ذوى الاحتياجات ببورسعيد يحفظ القرآن بالقراءات العشر







بورسعيد – محمد فرج

رغم الإعاقة حفظ القرآن فى أقل من شهرين بأرقام الصفحات والآيات والمتشابهات من خلال القلم الناطق فضلا عن حفظ القراءات العشر بأسماء القراء.

وتقول والدة محمد ربيع لـ"اليوم السابع" ابنى يناهز الثالثة عشر من عمره مقيدا بمدرسة بورفؤاد الإعدادية بالصف الثانى ويعانى من مرض التوحد منذ نعومة أظافرة، وحاولت عرضه على أطباء كثيرين ولكن كل المحاولات لشفائه باءت بالفشل لتبقى قدرة الله آية فى خلقه عزوجل.

وأضافت قائلة، إنه عندما بلغ السادسة من عمره وجدنا أن قلبه معلق بالمساجد والقرآن فضلا أنه يحافظ على الصلاة فى وقتها ولن يؤخرها رغم أنه لديه مشاكل فى الجانب اللغوى مع المحيطين به.

وتستكمل بأن والده بادر بشراء القلم أو المصحف الناطق حتى يتمكن من سماع وحفظ القرآن وبالفعل استطاع فى أقل من شهرين وهو يبلغ من العمر 6 سنوات أن يحفظ القرآن كاملا بأرقام الصفحات والسطور والآيات والسور المدنية والمكية والمتشابهات والقراءات العشر بأسماء القراء.

وتابعت: أن المدير الفنى لمركز إبداع للتربية الخاصة عندما اكتشفت المواهب المتعددة توجهت إلى الشيخ أحمد عنتر صاحب أكاديمية الإحسان لتربية الطفل المسلم والتى يشرف عليها الأزهر الشريف لاحتضانه والحفاظ عليه.



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