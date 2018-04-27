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صور.. قرية سمادون بالمنوفية تكرم أبنائها الفائزين بميداليات بالأولمبياد الخاص

الجمعة، 27 أبريل 2018 08:21 م
صور.. قرية سمادون بالمنوفية تكرم أبنائها الفائزين بميداليات بالأولمبياد الخاص قرية سمادون بالمنوفية تكرم أبنائها الفائزين بميداليات بالأولمبياد


المنوفية - محمود شاكر
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نظم أهالى قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حفل لتكريم الفائزين بميداليات فى الأولمبياد الخاص، والتى أقيمت فى أبو ظبى بلعبتى الجمباز ورفع الأثقال.
 
شارك فى الحفل الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، واللواء ثروت عبد الحميد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال بدوى، والدكتور حامد برهومة مدير الطب البيطرى بأشمون، واللجنة المنظمة شملت المهندس سامح بدر، وأشرف السيد غنيم، وأمين الأودن، وعيد الفار.
 
وكرم الحفل إسراء طلال عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية بلعبة رفع الأثقال، وأحمد محمد صلاح سلام الميدالية الذهبية فى الجمباز، كما كرم الحفل أيضًا أحمد رمضان الفائز بالمركز الاول على مستوى الجمهورية بالانشاد الدينى.
 
ومن جانبه، قدم الدكتور حسن الخولى مكافأة ألف جنيه لكلا من المكرمين، وأن يتم إدراج أسمائهم فى فوج معسكر الشباب ببورسعيد على نفقة مجلس الأمناء.
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