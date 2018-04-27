صور.. فشل منظومة النظافة الجديدة بأحياء ومدن أسيوط







أسيوط - ضحا صالح

أصبحت مشكلة انتشار القمامة بالشوارع وأمام المناطق السكنية بأسيوط من أكثر المشكلات المزعجة خاصة فى الأماكن الآهلة بالسكان، وباتت عبئا على المواطنين والمارة بالشوارع نظرا لانتشار الحشرات والروائح الكريهة من القمامة خاصة المخلفات العضوية منها، فى غياب تام من المسئولين بالأحياء سواء كان حى شرق أو حى غرب.

ففى حى شرق وتحديدا بمنطقة عزبة السجن وخلف أبراج النصر ومنطقة الوليدية أصبحت القمامة منظرا اعتياديا للأهالى والسكان فى مشهد لا يمت للحضارة بأى صلة، وما زاد الأمر سوءا هو انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير حول القمامة ما أدى إلى شعور المواطنين بالخوف منها.

أما فى حى غرب الذى يعتبر من المناطق العامرة بالسكان أصبح مقلب القمامة الرئيسى بمدينة أسيوط، خاصة مع عدم وجود منظومة سليمة ومطبقة لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

وقال جمال سعد أحد سكان حى شرق إن المنظر العام للقمامة بالشوارع أصبح مثيرا للاستياء، خاصة أنه لا توجد حتى صناديق للقمامة تستوعب كل كمية القمامة بالحى، بالإضافة إلى انتشار كمية مزعجة من الكلاب الضالة.

ومن جهته قال أيمن محروس رئيس حى شرق إن القمامة يتم رفعها بشكل دورى يوميا خاصة من منطقة عزبة السجن، لكن المواطن هو السبب فى انتشار القمامة بهذا الشكل، فالأهالى هم من يقومون بإلقاء القمامة مساء من البلكونات والشبابيك وتقوم سيارات جمع القمامة بالحى بجمعها فى اليوم التالى صباحا، حتى إنهم لا يكلفون أنفسهم إلقاءها فى الصناديق المخصصة لها بالشوارع، وإنما يلقون بها فى الشوارع.

وفى حى غرب قال عمر عبد الرحمن أحد السكان إن الحى سقط من حسابات المسئولين حتى إنه لا يوجد له رئيس مثل باقى أحياء ومراكز وقرى المحافظة، ولذلك تراكمت القمامة بالشوارع حتى أصبح تكرار المشهد شيئا عاديا للمواطنين، ولا يوجد بالمنطقة موظفين من الحى لجمع القمامة ولا من الزبالين العاملين بشكل خاص.

ومن جهته قال المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط إنه سيتم تشكيل لجان مستمرة للتفتيش والمتابعة على المتعهدين ومحاسبة المقصرين، ووضع حافز متغير للعاملين بالمنظومة لحثهم على العمل بجد وإتقان والوصول إلى مخرجات نهائية، وفقًا لمراحل المشروع الخاص بمنظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات، يرضى عنها المواطن، مؤكدًا تعميم المنظومة على باقى مراكز المحافظة.



انتشار القمامة بشوارع أسيوط



انتشار القمامة بحى شرق



القمامة تثير غضب الأهالى بحى شرق



أثناء جمع القمامة بحى شرق



القمامة بحى غرب



القمامة بشارع السادات