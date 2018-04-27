صور.. شاب أرمينى يعتنق الإسلام فى مسجد أحمد ابن إدريس بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهد مسجد الشيخ أحمد بن إدريس بمدينة الزينية شمالي محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إشهار شاب إسلامه وإعلانه اعتناق الدين الإسلامي وسط تكبيرات وصيحات الأهالي ورجال الدين بالمسجد.

وقال رواد المسجد، إن الشاب الذي أعلن اعتناقه الإسلام وقام إمام المسجد بتلقينه الشهادتين، وأضاف أنه شاب من أرميني يسمى "ماجد" وكان يتردد بصورة دائمة على المسجد، وقرر الدخول في الإسلام من المسجد بعد صلاة الجمعة.

ويشهد مسجد أحمد بن إدريس بمدينة الزينية إحتفالات سنوية بمولد سيدى أحمد بن إدريس، وسط احتفال شعبى للآلاف من المواطنين، وعدد من الأشراف والأدارسة وقيادات المحافظة، وذلك فى مسجد وساحة سيدى أحمد بن إدريس بالزينية شمال الأقصر.







شاب يشهر إسلامه في ساحة دينية بالأقصر