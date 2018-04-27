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صور .."بشائر رمضان".. تمر الوادى الجديد يغزو منافذ وزارة الزراعة بالبحر الأحمر

الجمعة، 27 أبريل 2018 03:31 م
صور .."بشائر رمضان".. تمر الوادى الجديد يغزو منافذ وزارة الزراعة بالبحر الأحمر تمور الوادى الجديد داخل منافذ مديرية الزراعة


البحر الأحمر - عماد عرفة
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خصصت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر 5 منافذ لبيع منتجات شهر رمضان الكريم، حيث عرضت داخل تلك المنافذ التمر والعجوة، وكذلك اللحوم والدواجن، وكان هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم والتمر.

ومن جانبه، قال المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر، أن منافذ البيع الخمسة بمدينة الغردقة شهدت إقبالًا غير عادى من المواطنين لشراء التمور التى تم طرحها بمعرفة الوزارة بأسعار مخفضة.

وأضاف المهندس فوزى الحضرى، أن التمور التى تم طرحها داخل منافذ البيع بالبحر الأحمر معلبة ومن إنتاج الجمعية التعاونية التابعة بالوادى الجديد، والتابعة لوزارة الزراعة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن أسعار التمور المعروضة هى 25 جنيها للعلبة وزن الكيلو الواحد، و45 جنيها للعلبة وزن 2 كيلو، و65 جنيها للعلبة وزن 3 كيلو، مؤكدًا أن أكثر إقبال على العلب ذات الوزن 2 كيلو و3 كيلو.

وأكد وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يوميًا يتم طرح أكثر من 3 أطنان تمور بمنافذ مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أنه يوميا يتم نفاذها، موضحًا أن الإقبال على التمور الأكثر من حيث المنتجات المطروحة.

وكشف الحضرى، أن المديرية تطرح يوميًا لحوم ذبح اليوم عجول سودانية سعر الكيلو الواحد 75 جنيها، مؤكدًا أن اللحوم أيضًا عليها إقبال كبير من قبل المواطنين بعد التمور.

وتابع: يتم ذبح العجول يوميًا بعد إشراف الطب البيطرى عليها وعرضها بمنافذ المديرية بمدينة الغردقة والمدن الأخرى، مؤكدًا أن اللحوم التى يتم عرضها لا تختلف كثيرًا عن اللحوم البلدية، كما يتم طرح العجوة سعر الكيلو منها 20 جنيها، وكذلك تباع أنواع مختلفة من المربات.

وكشف مدير مديرية الزراعة أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة، لبيع جميع منتجات رمضان المختلفة الأخرى داخل منافذ البيع بالبحر الأحمر بأسعار مخفضة، لمحاربة الغلاء ولمساعدة المواطنين .

وعلى جانب آخر، أعلن المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، أنه جارى تجهيز معرض ضخم بشارع النصر بمدينة الغردقة لعرض منتجات رمضان بداخله بأسعار مخفضة بالبحر الأحمر أول مايو المقبل.

وأكد وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن كل مقر للشركة المصرية، سوف يقيم شادر أمامه لبيع جميع منتجات رمصان بأسعار مخفضة بالإضافة إلى السيارات المتنقلة، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع كبار التجار للمشاركة فى المعرض الخاص بمنتجات رمضان بالغردقة؛ مؤكدًا على أنه سوف يفتح أبوابه أمام المواطنين فى 1 من مايو المقبل.

تمور الوادى الجديد داخل منافذ مديرية الزراعة
 مدير مديرية الزراعة يتفقد المنافذ  

 

مدير مديرية الزراعة يتفقد المنافذ
تمور الوادى الجديد داخل منافذ مديرية الزراعة
 
 
بيع 3 طن تمور يوميا
بيع 3 طن تمور يوميا

 

5 منافذ تبيع منتحات رمضان بالغردقة
5 منافذ تبيع منتحات رمضان بالغردقة

 

منتجات رمضان
منتجات رمضان

 


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