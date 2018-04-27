صور.. انطلاق عملية تصويت اللبنانيين بالخارج فى الانتخابات النيابية







كتبت أمال رسلان - محمد جمال - تصوير رويترز

انطلقت فى تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت بيروت المرحلة الأولى فى عملية تصويت اللبنانيين بالخارج والتى تجرى لأول مرة فى تاريخ لبنان، وإن القاهرة ستكون المحطة الأولى فى هذا الاقتراع التاريخى الذى سيمارسه المنتشرون اللبنانيون الذين تسجلوا للإدلاء بأصواتهم بالخارج فى ست دول عربية هى: إضافة الى مصر، كل من السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، وسلطنة عمان. وتستمر عملية الاقتراع فى هذا اليوم إلى الساعة الحادية عشرة بتوقيت لبنان.

ولأول مرة منذ استقلال لبنان سيتمكن المغتربون من المشاركة فى الانتخابات النيابية فى دورتها الحالية التى ستجرى داخل لبنان فى 6 مايو المقبل، وذلك بعد أن تم اعتماد قانون جديد للانتخابات أدخل تغيير شامل وإصلاحات متعددة متعلقة بالقانون الانتخابى، وسط حالة استقطاب بلغت ذروتها بين التيارات المختلفة التى تتنافس على صنع القرار اللبنانى على مدار السنوات الأربعة المقبلة.

أما المرحلة الثانية من انتخابات الخارج، فستجرى – وفقا لبيان الخارجية - يوم الأحد المقبل فى 33 دولة، وستبدأ عملية الاقتراع منتصف ليل "السبت – الأحد" بتوقيت بيروت انطلاقا من الساحل الشرقى لأستراليا على أن يختتم التصويت بتمام الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين بتوقيت لبنان، بعد إقفال صناديق الاقتراع فلا تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية.



التصويت فى الخارج