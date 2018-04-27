صور.. السكرتير المساعد للإسماعيلية يتابع استكمال حملات النظافة بحى ثالث







الإسماعيلية – جمال حراجى

قام المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة ميدانية بنطاق حى ثالث تضمنت تفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة منطقة أرض الأندية والنقابات خلف مركز شباب الشيخ زايد.

وتفقد الزغبي تطوير ومتابعة استكمال أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات وإزالة نقطة تجميع القمامة الكائنة خلف مركز الشباب، يرافقه أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والمهندس عبد الحميد عامر رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي و الحضارى للمحافظة، وإستكمالا لمنظومة التطوير والتجميل التى تشهدها جميع قطاعات المحافظة وتوابعها خلال تلك الفترة.

وفى سياق متصل وفى ظل موجة الأمطار التى تعرضت لها معظم محافظات الجمهورية، قال السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه تم التعامل مع الموقف فى حينه وبشكل فورى حيث تم الدفع بعدد كبير من سيارت الكسح إلى مواقع تجمعات الأمطار، وتم التعامل مع الموقف بسحب وشفط جميع بؤر تجمعات مياه الأمطار بعدد من مناطق المدينة.

وأضاف السكرتير المساعد ، أنه بناء على توجيهات محافظ الإسماعيلية فقد سبق أن تم التنبيه على كافة الأجهزة المعنية برفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب تفعيل دور جميع غرف العمليات الفرعية بمختلف مديريات الخدمات، بالإضافة الى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقى أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة والتعامل معها بشكل فورى.



السكرتير المساعد أثناء الجولة



السكرتير المساعد يؤكد على إزالة القمامة



تواصل معدات الحىمن رفع قالمامة



رفع القمامة بحى ثالث