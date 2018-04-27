صور.. الأقصر تستضيف فعاليات جولات "تيكنى" بالأقصر حول ريادة الأعمال







الأقصر – أحمد مرعى

عقدت بأحد الفنادق العائمة على ضفاف النيل الخالد بمدينة الأقصر، فعاليات جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتى تنظم بالتعاون مع جمعية الصعيد للتنمية الفاعلة بالأقصر، برئاسة الإعلامى حسين الناظر، تحت رعاية الوكالة الألمانية للتنمية الدولية "GIZ"، ومايكروسوفت، وبمشاركة "أكاديمية البحث العلمى"، و"مصر تبدأ"، و"أنوفينتشورز"، و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا"، والمجلس الشرق أوسطى لريادة الأعمال "مكسبى"؛ بهدف دعم وتمكين مجتمع الشركات الناشئة فى محافظة الأقصر، وتوفير الموارد التى تحتاجها أى شركة ناشئة، مثل التمويل وتطوير الأعمال والتسويق، وربط رواد الأعمال بشبكة من المتحدثين والموجهين والممولين ورجال الأعمال المصريين من خلال عدد من ورش العمل، وحلقات النقاش، والتدريب العملى، والمهارات التقنية؛ إذ يعد توجيه رواد الأعمال نحو تسخير التكنولوجيا لحل المشكلات والتحديات المجتمعية أحد أهم أهداف جولات تيكنى منذ تأسيسها.

وقال كليم نايلور Clem Naylor سكرتير السفارة الإنجليزية بالقاهرة، أن مشاركة السفارة فى هذا الحدث تأتى فى إطار التعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا، مؤكدًا دعمهم للمبادرات الجادة التى تتعلق بدعم الشباب ورواد الأعمال وتوفير فرص العمل، وأبدى نايلور سعادته بما يراه من روح وإبداع في شباب الأقصر.

وقال حسن منسى المدير التنفيذى لمبادرة "مصر تبدأ"، إن المبادرة هدفها إلهام ودعم الآلاف من رواد الأعمال المصريين والمؤسسات ذات الأثر الاجتماعى، وهى توفر لرواد الأعمال المصريين العديد من العروض المتنوعة لدعم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة وتطويرها حتى تصبح جاهزة للمنافسة فى السوق وجذب الأستثمارات.

وعبر حسين الناظر رئيس جمعية الصعيد للتنمية الفاعلة، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث فى الأقصر لأول مرة، داعيًا الشباب للتوجه نحو رياد الأعمال والاستثمار فى التحديات المجتمعية وابتكار أفكار تسهم فى تطوير منظومة الزراعة والسياحة والصناعة والبيئة والطاقة بالأقصر، ومساعدة المواطنين فى التغلب على التحديات التى تواجههم.

وأكد الناظر، أن وجودنا فى الأقصر يجعلنا نؤكد على أن التقنية والتكنولوجيا ليست جديدة على الأقصر أو الصعيد أو مصر فمن هنا انطلقت أعظم الحضارات فى العالم القديم، الذين شيدوا وتميزوا فى الهندسة والعلوم والفلك والطب، ولاتزال الكثير من أسرار التقنية الخاصة بالتحنيط وبناء المسلات الشاهقة والأهرامات وغيرها غامضة ويقف علماء العصر أمامها.

وقال طارق القاضي مؤسس جولات تيكنى، أنه سعيد بتواجد "تيكنى" فى الأقصر، والتى ستشهد عددًا من الفعاليات المهمة تتمثل فى ورش العمل والمحاضرات بمجال ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، وكيفية كتابة خطط العمل ودراسة الجدوى، وكيفية تحديد احتياجات العملاء المتوقعين، ودراسة السوق، ودعا جميع الشباب ورواد الأعمال فى الأقصر وأسوان حضور جميع الجولات مجانًا من خلال التسجيل بالموقع الإلكترونى".