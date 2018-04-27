صور .. اضبط مخالفة .. أهالى قرية السواحل بدمياط يشكون سوء حالة الطرق







دمياط-معتز الشربينى

أعرب عدد من أهالى قرية سواحل كفر البطيخ بمحافظة دمياط، خاصة المنطقة الواقعة بجوار كوبرى السد، عن استيائهم من انعدام الخدمات المقدمة لأهالى القرية، وفى مقدمتها سوء حالة الطريق التى تعيق حركة أهالى القرية ذهابا وإيابا، خاصة فى ظل غياب خطوط المواصلات، كما اشتكى الأهالى من انعدام الصرف الصحى، الأمر الذى يخلف الأمراض مع حلول فصل الصيف.

"اليوم السابع "استمع لطالب الأهالى الذين يطالبون بمتابعة كافة الخدمات المقدمة لهم أسوة بباقى القرى المجاورة.

يقول أحمد سامى أحد الأهالى، أن القرية تعانى نقص كافة الخدمات، مضيفا أن القرية محرومة من مشروع الصرف الصحى، الأمر الذى يترتب عليه انتشار الأمراض، خاصة فى أشهر الصيف، كما أنها تعانى من غياب الرصف، وانهيار الشوارع، وكثرة الحفر والمطبات، علاوة على حرمان أهالى القرية من الغاز الطبيعى، برغم توصيل الغاز لعدة مناطق مجاورة، مضيفا أن شباب القرية محرومون من عدم توافر مركز شباب.







