video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. اضبط مخالفة .. أهالى قرية السواحل بدمياط يشكون سوء حالة الطرق

الجمعة، 27 أبريل 2018 11:22 ص
صور .. اضبط مخالفة .. أهالى قرية السواحل بدمياط يشكون سوء حالة الطرق قرية السواحل


دمياط-معتز الشربينى
إضافة تعليق

أعرب عدد من أهالى قرية سواحل كفر البطيخ بمحافظة دمياط، خاصة المنطقة الواقعة بجوار كوبرى السد، عن استيائهم من انعدام الخدمات المقدمة لأهالى القرية، وفى مقدمتها سوء حالة الطريق التى تعيق حركة أهالى القرية ذهابا وإيابا، خاصة فى ظل غياب خطوط المواصلات، كما اشتكى الأهالى من انعدام الصرف الصحى، الأمر الذى يخلف الأمراض مع حلول فصل الصيف.  

"اليوم السابع "استمع لطالب الأهالى الذين يطالبون بمتابعة كافة الخدمات المقدمة لهم  أسوة بباقى القرى المجاورة.

يقول أحمد سامى أحد الأهالى، أن القرية تعانى نقص كافة الخدمات، مضيفا أن القرية محرومة من مشروع الصرف الصحى، الأمر الذى يترتب عليه انتشار الأمراض، خاصة فى أشهر الصيف، كما أنها تعانى من غياب الرصف، وانهيار الشوارع، وكثرة الحفر والمطبات، علاوة على حرمان أهالى القرية من الغاز الطبيعى، برغم توصيل الغاز لعدة مناطق مجاورة، مضيفا أن شباب القرية محرومون من عدم توافر مركز شباب.


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. عمود كهرباء مائل يهدد حياة المواطنين بالغربية

صور.. اضبط مخالفة.. محول كهرباء وسط المساكن بعزبة أبو دهشان بالشرقية

صور.. اضبط مخالفة.. غرفة صرف بدون غطاء بطريق الكورنيش بشبين الكوم

صور.. اضبط مخالفة..محرقة نفايات طبية بجوار منازل أهالى قرية الخضارية بالشرقية

صور.. اضبط مخالفة.. تصدعات وشقوق بمجمع خدمات شبرا قاص بالسنطة بالغربية

اضبط مخالفة.. كشك كهرباء مكشوف يهدد حياة الأطفال ببورسعيد

صور.. اضبط مخالفة.. أهالى جمصة البلد بدمياط يشكون من تراكم القمامة

اضبط مخالفة.. المنصورة تفقد رونقها تحت جبال القمامة بالشوارع الخلفية.. صور

اخبار دمياط

دمياط

السواحل

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
"القصبى" لـ"برهامى": السلفيون جهلاء.. وأحذرك من السعى لجر الصوفية لمعارك

"القصبى" لـ"برهامى": السلفيون جهلاء.. وأحذرك من السعى لجر الصوفية لمعارك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة