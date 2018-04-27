"صحة شمال سيناء" تعلن مواعيد امتحانات فصول التمريض

شمال سيناء - محمد حسين



أعلن الدكتور أحمد عبد الفتاح، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، الجمعة، فى تصريح له مواعيد امتحانات فصول التمريض بشمال سيناء.

وقال أحمد عبدالفتاح إن الامتحانات الشفوية تقرر إجراءها يومى السبت والأحد الموافقين 5 و6 مايو المقبل بالنسبة للصف الأول، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 و10 مايو المقبل بالنسبة للصف الثانى، وأيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 26 و27 و28 و29 و30 مايو المقبل بالنسبة للصف الثالث، وإجراء الامتحانات التحريرية للصف الأول والثانى خلال الفترة من السبت 12 مايو حتى الاثنين 21 مايو المقبل، فيما تجرى الامتحانات التحريرية بالنسبة للصف الثالث (الدبلوم) اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 يونيو القادم، وحتى الاثنين الموافق 11 يونيو، مشيرا إلى أن الامتحانات متواصلة طوال الأيام المحددة فيما عدا أيام الجمع فقط.