video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 08:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة شمال سيناء" تعلن مواعيد امتحانات فصول التمريض

الجمعة، 27 أبريل 2018 06:26 م
"صحة شمال سيناء" تعلن مواعيد امتحانات فصول التمريض تلاميذ المدارس -ارشيفيه


شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق


أعلن الدكتور أحمد عبد الفتاح، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، الجمعة، فى تصريح له مواعيد امتحانات فصول التمريض بشمال سيناء.

 

وقال أحمد عبدالفتاح إن الامتحانات الشفوية تقرر إجراءها يومى السبت والأحد الموافقين 5 و6 مايو المقبل بالنسبة للصف الأول، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 و10 مايو المقبل بالنسبة للصف الثانى، وأيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 26 و27 و28 و29 و30 مايو المقبل بالنسبة للصف الثالث، وإجراء الامتحانات التحريرية للصف الأول والثانى خلال الفترة من السبت 12 مايو حتى الاثنين 21 مايو المقبل، فيما تجرى الامتحانات التحريرية بالنسبة للصف الثالث (الدبلوم) اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 يونيو القادم، وحتى الاثنين الموافق 11 يونيو، مشيرا إلى أن الامتحانات متواصلة طوال الأيام المحددة فيما عدا أيام الجمع فقط.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ختام فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية بتعليم جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

صحة شمال سيناء




لا تفوتك
مرتضى منصور يحتفل بفوز الزمالك على الأهلى بعزومة "كباب وكفتة".. فيديو

مرتضى منصور يحتفل بفوز الزمالك على الأهلى بعزومة "كباب وكفتة".. فيديو

دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد

دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد

اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص

اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص

عبد الهادى القصبى يحذر ياسر برهامى من جر الصوفية لصراعات جانبية

عبد الهادى القصبى يحذر ياسر برهامى من جر الصوفية لصراعات جانبية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة