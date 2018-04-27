شهادة أمان لـ 120 عاملا بنادي جزيرة الورد فى المنصورة







الدقهلية شريف الديب

قرر مجلس إدارة نادى جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة برئاسة المحاسب طارق عبد الهادى، رئيس مجلس الإدارة، شراء شهادات "أمان" لـ 120 عاملا من عمال النادى.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إن القرار جاء تشجيعا لعمال النادي على مواصلة عملهم بصورة جيدة، وذلك لما تمثله تلك الشهادة من استقرار اجتماعى لهؤلاء العمال وتحميهم وتحقق لهم الأمان والتأمين حينما يوقفهم المرض عن العمل.

وأضاف أن مجلس الإدارة قرر اطلاق المبادرة بشراء الشهادة لـ 120 عامل من عمال النادي كمرحلة أولى على أن يتم شرائها لباقى العمال والموظفين المؤقتين بالنادي فى المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه يتمنى تعميم الفكرة على مستوى الأندية الرياضية والمؤسسات الكبرى المختلفة لما تحققه هذه الخطوة من غطاء تأمينى ووعاء إدخارى للعمال وأسرهم.