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شاهد.. تفاعل تركى آل الشيخ مع مباراة "جون سينا" و"تربل إتش"

الجمعة، 27 أبريل 2018 10:05 م
شاهد.. تفاعل تركى آل الشيخ مع مباراة "جون سينا" و"تربل إتش" تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية


كتب هيثم سلامة
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تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو لتفاعل تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، خلال مباراة جون سينا وتربل إتش، خلال عروض المصارعة الحرة "رويال رامبل" WWE، المقامة لأول مرة على ستاد الجوهرة فى مدينة جدة بالسعودية.

 🙏@KingSalman @Turki_alalshikh pic.twitter.com/el86INXXVQ

التقطت  كاميرات البث المباشر، لقطة توضح تفاعل تركى آل الشيخ ، رئيس هيئة الرياضة السعودية مع المباراة، حيث ظهر متحمساً يضرب بيده على المنضدة، بعد هزيمة تربل إتش على يد جون سينا.


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جون سينا

تربل إتش

رويال رامبل




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