شاهد.. تفاعل تركى آل الشيخ مع مباراة "جون سينا" و"تربل إتش"







كتب هيثم سلامة

تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو لتفاعل تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، خلال مباراة جون سينا وتربل إتش، خلال عروض المصارعة الحرة "رويال رامبل" WWE، المقامة لأول مرة على ستاد الجوهرة فى مدينة جدة بالسعودية.

🙏@KingSalman @Turki_alalshikh pic.twitter.com/el86INXXVQ

التقطت كاميرات البث المباشر، لقطة توضح تفاعل تركى آل الشيخ ، رئيس هيئة الرياضة السعودية مع المباراة، حيث ظهر متحمساً يضرب بيده على المنضدة، بعد هزيمة تربل إتش على يد جون سينا.