video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 11:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سيول بالعين السخنة.. ومحافظ السويس يعلن الطوارئ لمواجهة آثار الأمطار

الجمعة، 27 أبريل 2018 09:49 م
سيول بالعين السخنة.. ومحافظ السويس يعلن الطوارئ لمواجهة آثار الأمطار سيول العين السخنه -ارشيفيه


السويس- سيد نون
إضافة تعليق

تعرضت اليوم الجمعة، مناطق بالعين السخنة لسيول جديدة تسببت فى إغلاق عدة طرق بالطريق الرابط بين السويس والعين السخنة.
 
وقال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العامرين البدوية بالعين السخنة، إن سيول المياه وصلت لعدة مناطق حاليا بالعين السخنة وعلى المواطنين الحذر.
 
وأكد خضير، أن موقع السيول يقع على مسافة 55 كيلو متر من مدينة السويس بالقرب من جبال السخنة.
 
من جانبه، أعلن محافظ السويس رفع الطوارئ داخل منطقة العين بالمحافظة لمواجهة آثار السيول.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المرور": إغلاق طريق الزعفرانة - العين السخنة فى الاتجاهين بسبب السيول

السويس

اخبار السويس

محافظة السويس

السيول

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مرتضى منصور يحتفل بفوز الزمالك على الأهلى بعزومة "كباب وكفتة".. فيديو

مرتضى منصور يحتفل بفوز الزمالك على الأهلى بعزومة "كباب وكفتة".. فيديو

دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد

دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد

اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص

اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص

عبد الهادى القصبى: لا يجوز اتهام من ينطق الشهادتين بأنه مشرك بالله

عبد الهادى القصبى: لا يجوز اتهام من ينطق الشهادتين بأنه مشرك بالله

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة