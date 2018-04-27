سيول بالعين السخنة.. ومحافظ السويس يعلن الطوارئ لمواجهة آثار الأمطار







السويس- سيد نون

تعرضت اليوم الجمعة، مناطق بالعين السخنة لسيول جديدة تسببت فى إغلاق عدة طرق بالطريق الرابط بين السويس والعين السخنة.

وقال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العامرين البدوية بالعين السخنة، إن سيول المياه وصلت لعدة مناطق حاليا بالعين السخنة وعلى المواطنين الحذر.

وأكد خضير، أن موقع السيول يقع على مسافة 55 كيلو متر من مدينة السويس بالقرب من جبال السخنة.

من جانبه، أعلن محافظ السويس رفع الطوارئ داخل منطقة العين بالمحافظة لمواجهة آثار السيول.