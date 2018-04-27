رصف شارع الجمهورية طريق شبين الكوم - مليج بتكلفة 400 ألف جنيه







المنوفية_ محمد فتحى

أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية،أنه جارى رصف شارع الجمهورية من الطريق الرئيسى شبين الكوم – مليج فى اتجاه المدارس،وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 400 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100%.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية،فى بيان له اليوم،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .