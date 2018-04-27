تعليم شمال سيناء تكرم أعضاء قافلة وزارتى الشباب والتعليم فى ختام أنشطتها







شمال سيناء - محمد حسين

كرم الدكتور سليمان شميط، مدير إدارة بئر العبد التعليمية بشمال سيناء، مساء اليوم الجمعة، أعضاء قافلة وزارتى الشباب والرياضة والتعليم، تقديرا لمجهودهم على ماقدموه من برامج تعليمية خلال فترة تواجدهم فى مركز بئر العبد على مدار 3 أيام انتهت اليوم واستهدفت طلبة الثانوية العامة.

وقال مدير إدارة بئر العبد التعليمية، إن التكريم لخبراء التعليم، على ما بذلوه من جهد لرفع الروح المعنوية للطلاب وتزويدهم بالمادة العلمية، وأشاد بجهد رئيس مركز ومدينة بئر العبد نصرالله محمد، وتوفيره كافة الإمكانات وتذليل العقبات للظهور بالمظهر اللائق.

كانت فعاليات القافلة انطلقت تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وإشراف ليلى مرتجى، وكيل الوزارة، والدكتور عبد الكريم الشاعر وكيل المديرية، إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، ونصرالله محمد نصرالله رئيس مركز ومدينة بئر العبد.

ضمت القافلة نخبة من خبراء التعليم ومقدمى البرامج التعليمية بقيادة سيد مصطفى مشرف عام القافلة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، فى بيان لها، أن المرحلة الثانية للقافلة ستبدأ اعتبارا من 9 مايو المقبل حتى 11 مايو المقبل.