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تحرير 38 قضية تموينية وضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية

الجمعة، 27 أبريل 2018 03:12 م
تحرير 38 قضية تموينية وضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية ملح طعام مجهول المصدر - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء احمد عتمان مدير امن المنوفية لضبط الأسواق والحد من ترويج السلع مجهولة المصدر .

 

أسفرت الحملة عن ضبط 38 قضية متنوعة، شملت 21 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضية عدم وجود شهادة صحية، 4 قضية عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية تقرير إنتاج خبز نقص الوزن، 2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز .

 

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة ملح طعام مجهولة المصدر حملت رقم 4518 جنح مركز منوف لسنة 2018 ضد "ف . م . س" مسئول معمل ألبان بدائرة المركز، وتم ضبط 3 طن ملح طعام ، كما تم تحرير القضية رقم 4517 جنح مركز منوف لسنة 2018 ضد " م . ا . م " مسئول معمل ألبان بدائرة المركز وتم ضبط 2 طن ملح طعام.

 

كما تم تحرير قضية حيازة وعرض وبيع أعلاف مجهولة المصدر حملت رقم 433 جنح أ د ط مركز شبين لسنة 2018 ضد " ن . م . ف " مسئول عن محل حبوب أعلاف بدائرة المركز وتم ضبط 1طن أعلاف، كما تم تنفيذ 8 حكم غرامات بإجمالى 800 جنيه.

 


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