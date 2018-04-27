بيروت: 3704 ناخبين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات النيابية بـ 6 بلدان عربية







بيروت (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، أن عدد المقترعين اللبنانيين فى البلدان عربية الستة التى تجرى فيها عملية تصويت المغتربين اللبنانيين فى الانتخابات النيابية اللبنانية، بلغ 3704 ناخبين حتى الآن.

وأضاف الخارجية اللبنانية - فى بيان صادر اليوم الجمعة - أن عدد الناخبين اللبنانيين الذين انتخبوا حتى الآن وصل فى كل من مصر إلى 50 ناخبا، والإمارات 1606، والسعودية 782، وسلطنة عمان 124، وقطر 607، والكويت 535 ناخبا.