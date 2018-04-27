بقايا سيجارة مشتعلة تتسبب فى نشوب حريق بحظيرة ماشية بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

التهمت النيران حظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب على مساحة 100 متر بدائرة مركز الشهداء فى محافظة المنوفية ما أدى لنفوق رأس ماشية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بدائرة المركز، وبانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب على مساحة 100 متر ملك "أ.م.ق" 40 سنة فلاح مقيم بذات الناحية، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.

وأسفر الحريق عن احتراق جزء من مكونات الحظيرة ونفوق رأس ماشية، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة، ونفى الشبهة الجنائية.

تم إخطار مديرية الطب البيطرى والتحفظ على مكان الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2195 إدارى مركز الشهداء لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.