النائب فرج عامر : مستعد لدعم مشروعات تعجز ميزانية الدولة عن تنفيذها







الإسكندرية أسماء على بدر

قال النائب فرج عامر إن نادى سموحة يستقبل فعالية صندوق تحيا مصر بمحافظة الإسكندرية فى يوم وطنى للقضاء على فيروس سي ضمن خطة الدولة، مشيرا إلى أنه على استعداد لدعم المشروعات التى تعجز الميزانية الخاصة للدولة عن توفيرها، وهو واجب وطنى للجميع.

من جانبه قال شادى سالم نائب مدير إدارة المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يعتمد بعض البرامج منها القضاء على فيروس سى، وأطفال بلا مأوى وعدد من البرامج لخدمة المواطن المصرى .

واضاف أنه الحملة تقوم على التبرعات، ويتم ضخ هذه التبرعات فى المشروعات، وأماكنها الصحيحة لتعود بالنفع على المواطنين.

