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المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين تجرى أنشطة لتعزيز وحماية أطفال اللاجئين

الجمعة، 27 أبريل 2018 09:33 ص
المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين تجرى أنشطة لتعزيز وحماية أطفال اللاجئين لاجئين - ارشيفية


كتبت: إنجى مجدى
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استكمالا لأنشطة المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين بالتعاون مع منظمة بلان انترناشونال مصر، أطلقت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين عددا من الأنشطة فى إطار "مشروع تعزيز وحماية الأطفال اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة".

 

شملت الأنشطة، التى تستمر الجمعة، برنامج إعداد الميسرين الخاص بالتربية الوالدية الذى شارك فيه 24 سيدة سورية ومصرية، بجانب تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية  للأطفال المشاركين في برامج و نوادي أفلاطون و أبطال و بطلات التغيير، وقال أحمد طارق منسق البرنامج أن هذه النوادي تهدف إلى المساهمة فى دمج الأطفال اللاجئين داخل المجتمعات المضيفة.

 

 وأوضحت منى الحلبي، منسق البرنامج، أن أنشطة التربية الوالدية ولقاءات أولياء الأمور تساهم في إشراك أولياء الأمور في الأنشطة بهدف رفع وعي الأسر بأهمية المشاركة المجتمعية و محاولة لدمج الأسر داخل المجتمعات المضيفة.

 

وقال أحمد بدوي، عضو مجلس الأمناء، أن هذا المشروع لديه العديد من البرامج والأنشطة التي سوف تساهم في دعم وحماية اللاجئين وأسرهم داخل الدول المضيفة وزيادة وعي اللاجئين و إتاحة و تيسير سبل الإعاشة و التمكين الاقتصادي داخل الدول المضيفة.


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