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"العمال الكردستانى" يعلن مقتل 3 عناصر من القوات التركية شمال أربيل

الجمعة، 27 أبريل 2018 06:31 م
"العمال الكردستانى" يعلن مقتل 3 عناصر من القوات التركية شمال أربيل القوات التركية - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، مقتل ثلاثة عناصر من القوات الخاصة التركية بمنطقة بارزان الحدودية شمال أربيل العراقية.

وقال الجناح فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز مساء اليوم الجمعة، إن عناصر الحزب استهدفوا قوة خاصة للجيش التركى فى منطقة بارزان الحدودية شمال أربيل، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من القوة التركية المتخصصة فى وضع الكمائن.

وكان مدير ناحية "سيدكان" شمال أربيل، إحسان جلبي، قد أعلن فى وقت سابق اليوم اندلاع مواجهات مسلحة بين عناصر حزب العمال الكردستانى والجيش التركى فى الناحية، مشيرا إلى أن المواجهات أدت إلى نزوح العديد من المواطنين.

 


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