الأردن وفلسطين يؤسسان شركة لتسويق المنتجات البستانية بـ 20 مليون دولار







(أ ش أ)

وزيرا الزراعة الأردنى المهندس خالد الحنيفات والفلسطينى الدكتور سفيان سلطان، مساء الخميس، بمركز الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، على اتفاقية تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات البستانية والبدء بالإجراءات الإدارية والقانونية لتأسيس الشركة.

وجاء توقيع الاتفاقية فى أعقاب اختتام فعاليات المنتدى الزراعى الأردنى الدولى الأول ، توثيقا للعلاقات بين البلدين الشقيقين وبناء على توجيهات القيادة العليا فيهما.

واتفق الجانبان على أن يكون نوع الشركة عربية مساهمة محدودة المسئولية برأس مال قدره 20 مليون دولار تساهم الحكومة الأردنية بـ 10 ملايين دولار.

ويتألف مجلس ادارة الشركة من 17 عضوا 8 من الجانب الأردنى و8 من الجانب الفلسطينى ويرأس مجلس الإدارة وزير الزراعة الأردنى ووزير الزراعة الفلسطينى بالتناوب كل 4 سنوات.

وبموجب الاتفاقية ، فان غايات الشركة الاستثمار فى القطاع الزراعى وفتح فروع لها عند الحاجة وبيع وتصدير منتجاتها داخل وخارج الأردن وفلسطين وإبرام الاتفاقيات والعقود المالية والتجارية والبنكية وإقامة المعارض الزراعية وتبريد وتدريج وتغليف الخضار والفواكة وتسويق الخدروات واستيراد وشراء وبيع عبوات الخضار وانشاء وتطوير وادارة تشغيل المطارات ، مطار تجارى لتصدير المنتجات الزراعية.