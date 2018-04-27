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الأحد.. قرعة اختيار المرشح للحج من جامعة المنوفية

الجمعة، 27 أبريل 2018 02:00 م
الأحد.. قرعة اختيار المرشح للحج من جامعة المنوفية جامعة المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
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أعلن المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام جامعة المنوفية، أن وزارة التعليم العالى خصصت تأشيرة حج واحدة للعاملين بالجامعة، ضمن تأشيرات حج العاملين بالوزارة.
 
وقال إن الأولوية للأكبر سنا، ومن لم يسبق له تأدية فريضة الحج والسفر على نفقته، وتقدم الطلبات إلى مكتب الأمين العام، وآخر موعد لتلقيها الساعة الثانية عشر ظهر الأحد 29 من إبريل الحالى.
 
وأضاف عبد الدايم، أنه سيتم إجراء قرعه علنية بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، فى نفس اليوم 29 إبريل الساعة الثانية ظهرا بقاعة المؤتمرات بمركز المعلومات بالإدارة العامة للجامعة.

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