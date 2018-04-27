استكمال تنفيذ الحملة القومية للكشف المبكر عن فيروس سى بالداخلة

تستكمل الإدارة الصحية بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد فعاليات الحملة القومية للكشف المبكر عن فيروس سى والتى تستهدف فحص تطبيق المسح الطبى على أكثر من 50 الف مواطن فى الفئة العمرية من عمر 18الى 60 عاما من أهالى مركز الداخلة .

وأسفر الفحص الطبى عن اكتشاف 8 حالات ايجابية وتم تقديم العلاج الطبى اللازم لهم كما تم فحص اكثر من 2000 حالة حتى الآن من خلال أخذ عينات لإجراء تحاليل سكر وفيرس c وانزيمات الكبد وعينة لتحليل وظائف الكبد وصورة للدم الكاملة وأخيرة pcr

وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد أنه الانتهاء من فحص 7000 مواطنا فى حملة القضاء على فيروس "سى” فى 5 مراكز طبية مخصصة للكشف عن الفيروس بمدن المحافظة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسىفى إعلان مصر خالية من فيروس "سى” بحلول عام 2020 حيث يتم تنفيذ الحملة على مستوى المراكز وتقديم العلاج الكامل للحالات الإيجابية وفقا لنوع التأمين الصحى الخاص بكل حالة حتى يتماثل للشفاء .