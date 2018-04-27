إحالة فنيين بوحدة محلية فى الشهداء للنيابة بسبب مخالفات تراخيص بناء

إحالة فنيين بوحدة محلية فى الشهداء للنيابة بسبب مخالفات تراخيص بناءالجمعة، 27 أبريل 2018 02:48 م
المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة الشهدأء بمحافظة المنوفية
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قررت المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، استبعاد جميع الفنيين بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بزاوية الناعورة، وإحالتهم إلى النيابة، وذلك للتلاعب بتراخيص البناء.
وأكدت"عقيلة" فى بيان لها، على استمرار متابعة الاقسام الفنية لجميع الوحدات المحلية، لضمان تقديم خدمات للمواطنين، والتأكد من عدم وجود مخالفات تضر بمصلحة المواطن مستقبلا.
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