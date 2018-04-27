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الجمعة، 27 أبريل 2018 02:47 م
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إحالة فنيين بوحدة محلية فى الشهداء للنيابة بسبب مخالفات تراخيص بناء

الجمعة، 27 أبريل 2018 02:48 م
إحالة فنيين بوحدة محلية فى الشهداء للنيابة بسبب مخالفات تراخيص بناء المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة الشهدأء بمحافظة المنوفية


المنوفية _ محمد فتحى
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قررت المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، استبعاد جميع الفنيين بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بزاوية الناعورة، وإحالتهم إلى النيابة، وذلك للتلاعب بتراخيص البناء.
 
وأكدت"عقيلة" فى بيان لها، على استمرار متابعة الاقسام الفنية لجميع الوحدات المحلية، لضمان تقديم خدمات للمواطنين، والتأكد من عدم وجود مخالفات تضر بمصلحة المواطن مستقبلا.
 
 

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