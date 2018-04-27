إحالة فنيين بوحدة محلية فى الشهداء للنيابة بسبب مخالفات تراخيص بناء







المنوفية _ محمد فتحى

قررت المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، استبعاد جميع الفنيين بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بزاوية الناعورة، وإحالتهم إلى النيابة، وذلك للتلاعب بتراخيص البناء.

وأكدت"عقيلة" فى بيان لها، على استمرار متابعة الاقسام الفنية لجميع الوحدات المحلية، لضمان تقديم خدمات للمواطنين، والتأكد من عدم وجود مخالفات تضر بمصلحة المواطن مستقبلا.