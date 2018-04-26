3 رادارات جديدة لمراقبة سرعة السيارات بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

انتهت الإدارة العامة لمرور الوادى الجديد برئاسة العقيد عادل فوزى، اليوم الخميس، من تجهيز ونشر 3 رادارات في مناطق الخارجة والداخلة والفرافرة لمتابعة ومراقبة السرعات القانونية للسيارات علي الطرق السريعة الواصلة بين المراكز وبعضها وعلى طريق الخارجة – أسيوط، والداخلة – الفرافرة وتشغيلها في الطرق الداخلية فى مواعيد مختلفة لضبط قائدى المركبات غير الملتزمين بالسرعات القانونية .

وأكد مدير الإدارة العامة لمرور الوادي الجديد، أن الإدارة تواصل نشر أكمنة ثابتة ومتحركة في جميع ميادين المحافظة لضبط الإيقاع المروري والأمني وحركة المركبات والسيارات بالمحافظة وضبط المخالفات المرورية بكافة اشكالها بالإضافة لاجراء تحليل المخدرات بصفة متواصلة لضبط متعاطى المخدرات من السائقين .