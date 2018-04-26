28 أبريل.. قافلة طبية لجميع التخصصات بالوحدة الصحية لمدينة الطود







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه سيتم تنظيم قافلة طبية يومى السبت والأحد القادمين 28 ، 29 من أبريل الجارى بالوحدة الصحية بمركز ومدينة الطود .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر فى بيان له ، أن القافلة يشارك بها نخبة من الأطباء فى تخصصات النساء والتوليد ، الأطفال ، العظام ، الأسنان ، الباطنة ، الجراحة العامة حيث سيتم توقيع الكشف و إجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات و صرف العلاج مجاناً وسيتم تجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتى فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف القوافل الطبية التى تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم .