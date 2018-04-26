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وكيل صحة الأقصر يقوم بجولة مفاجئة على المستشفيات والوحدات ويكافئ طبيبا وطبيبة

الخميس، 26 أبريل 2018 12:00 ص
وكيل صحة الأقصر يقوم بجولة مفاجئة على المستشفيات والوحدات ويكافئ طبيبا وطبيبة أجهزة طبية


الأقصر – أحمد مرعى
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 قاد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد مساء اليوم الأربعاء، جولة على المستشفيات والوحدات الصحية للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتواجد طاقم الأطباء والتمريض فى مواقعهم خلال إجازة عيد تحرير سيناء.

 

وخلال الجولة قرر وكيل وزارة الصحة، مكافئة كل من دكتور طه عبد العزيز طبيب بمستشفي حميات الأقصر، والدكتورة دنيا حمدي طبيبة بوحدة منشأة العماري، تقديراً لهما على أدائهما المتميز فى خدمة المرضى وحسن معاملة المواطنين وجودة الخدمة الصحية المقدمة.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن ذلك ياتى فى اطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر باستمرار الجولات المكثفة على المستشفيات والوحدات الصحية لضبط الأداء ومتابعة سير العمل بالمؤسسات الصحية بالمحافظة، مشدداً على ضرورة اتباع سياسة الثواب والعقاب ومجازاة المقصرين فى عملهم ومكافأة المجتهدين ضماناً لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالى الأقصر بالتزامن مع عمليات التطوير التى تتم بكافة مستشفيات الأقصر.

 


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