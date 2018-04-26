وكيل "زراعة الغربية": تخفيض المساحة المنزرعة أرز من 120 إلى 40 ألف فدان







الغربية – عادل ضرة

أكد المهندس على البيومى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تشهد زيادة فى توريد محصول القمح لهذا العام مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض المساحات المنزرعة بنطاق المحافظة لمحصول الأرز من 120 ألف فدان إلى 40 ألف و600 فدان.

وأضاف أن المديرية بالتنسيق مع مديرية قامت بتحديد الأماكن التى سيتم زراعتها بالأرز، فضلًا عن تخصيص الأراضى التى سيتم زراعتها بـ12ألف فدان قطن، والتى تعتبر من أهم المحافظات على مستوى الجمهورية فى زراعات القطن والأرز.

بداية ما هو المستهدف من محصول القمح لهذا العام بمحافظة الغربية

المستهدف من محصول القمح لهذا العام 135ألف طن، وما تم زراعته 134ألف و900 فدان، وما تم حصاده حتى الآن 47 ألف فدان، وتوريد 34 ألف و382 طن للشون والصوامع والهناجر، بنسبة 24% من المستهدف، ويتم صرف المبالغ خلال 48 ساعة من التوريد.

وهناك مناديب من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء لاستلام القمح من المزارعين، إلى جانب لجان التفتيش الدورية التى تمر على الشون ومراكز التجميع على مدار اليوم بكل مركز تضم مدير الإدارة الزراعية ومدير إدارة التعاون ومفتش التسويق، يشرف عليهم لجنة إشرافية من مديرية التموين ومديرية الزراعة وإدارة المراقبة على الصادرات.

كم عدد الشون والصوامع بمحافظة الغربية لاستقبال القمح؟

يوجد بمحافظه الغربية صومعتين و4 هناجر و10 شون أسمنتية و9 شون مراكز تجميع ترابية، وتم توفير الخيش بالشون الترابية والأسمنتية، لتسليمه للمزارعين لجمع القمح، أما الصوامع فيتم استخدام الأجولة البلاستيكية لسهولة التعامل معها فى الصوامع.

وهناك اتجاه لتأجير صومعة شبشير الحصة والتى تم استبعادها خلال الفترة الماضية لعدم جاهزيتها، وسيتم تشكيل لجنة لمعاينتها قبل استخدامها للتأكد من جاهزيتها لاستقبال القمح من عدمه.

ماذا عن زراعات الأرز لهذا العام بالمحافظة؟

زراعات الأزر هذا العام 40 ألف و600 فدان موزعين طبقًا لوزارة الرى على ترع معينة، فمركز المحلة به 23 ألف و866 فدانا، و5800 فدان بمركز سمنود، و7892 فدانا بمركز قطور، و3065 فدانا بمركز بسيون، و220 فدانا بطنطا على ترعة ميت يزيد المشتركة مع مركز المحلة الكبرى.

كم عدد المساحات المنزرعة بالأرز العام الماضى؟ وماذا تم حيال المخالفى؟

العام الماضى كان مقرر زراعة 70 ألف فدان وقام الفلاحين بالمخالفة بزراعة 50 ألف فدان إضافية لتصل لـ120ألف فدان، وتم تحرير محاضر مخالفات للمزراعين وإرسالها للرى لتحصيل الغرامات.

هل هناك اتجاه لزيارة المساحة المنزرعة من الأرز؟ وما هى الإجراءات المتخذة حيال المخالفين؟

يتم تحديد الدورة من قبل وزارة الري طبقا لمقننات المياه لدينا، ولم تصدر حتى الآن أى تعليمات بزيادة المساحة المزرعة ومن يخالف التعليمات يتم إزالة المشاتل المخالفة خارج الدورة المحددة طبقا لتعليمات الرى.

هل هناك قانون يناقش بمجلس النواب حول تغليظ العقوبات على المخالفين على زراعة مساحات إضافية بالأرز؟

هناك مقترح تم تقديمه لمجلس النواب حول تغليظ العقوبات على المزارعين المخالفين وقد تصل عقوبته بالحبس 6 شهور وغرامة 20 ألف جنيه، ولم ترد للمديريات أى تعليمات رسمية.

ما تم حيال من صدر بحقهم غرامات بتجاوز المساحات المنزرعة من الأرز العام الماضى؟

تقوم مديرية الرى تقوم بتحصيل 3660 جنيه غرامات على الفدان من المزارعين المخالفين، وتم عمل كشوف بالمخالفين وإرسالها للرى للتحصيل وأن الزراعة غير منوطة بتحصيل الغرامات من المخالفين.

هل هناك اتجاه لزراعة أرز جديد مستنبط يتم ريه كل 15 يوما؟

الزراعة تعتمد على التقاوى المسجلة بالبحوث الزراعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، حتى لا تضر الزراعات، ولم يتم إدراج أنواع جديدة من تقاوى الأرز لمراكز البحوث كالتى استنبطها أستاذ دكتور بجامعة الزقازيق والتى يتم ريها كل 15 يوما مثل الذرة، وأن أى تقاوى منتقاه يتم إدخالها لمركز البحوث ويتم إجراء التجارب عليها قبل أن يتم استخدامها.

ماذا عن التعديات على الرقعة الزراعية خاصة وأن المحافظة تحتل المركز الأول فى نسبة التعديات؟

التعديات على الرقعة الزراعية انخفضت خلال الشهر الماضى بعد تغليظ العقوبة على المخالف من 100 ألف لـ 5 ملايين جنيه غرامة، والسجن من 2 لـ5 سنوات، بعد الموافقة على القانون بمجلس النواب فى يناير الماضى، لافتًا إلى أن المديرية كانت تتلقى بلاغات بصفة يومية بالتعدى على مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية، وتم عقد اجتماعات بالإدارات الزراعية وندوات إرشادية بكل قطاعات الزراعة والجمعيات الزراعية للتعريف بالقانون الجديد والعقوبات، وإرسال خطاب لوزارة الأوقاف لتوعية المواطنين فى المساجد، واستغلال قنوات التليفزيون للإعلان عن العقوبات المغلظة للتعديات على الرقعة الزراعية.

وما هى الإجراءات التى ستتخذ حيال التعديات على الرقعة الزراعية؟

هناك تنسيق تام مع المحليات والشرطة لإزالة التعديات خلال السنوات الماضية، وإزالة التعديات يتم فى المهد مع مصادرة مواد البناء، وليس هناك تصالح مع المخالفات التى حدثت عقب إقرار القانون، وهناك أقاويل أن هناك مشروع قانون لتقنيين أوضاعهم ولم يصدر للنور حتى الآن وكل من صدر له قرار إزالة سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الشرطة والمحليات.

هل هناك مشكلة نقص فى الاسمدة الصيفية بالجمعيات الزراعية؟

لا توجد مشكلة فى نقص الأسمدة الصيفية أو الأسمدة الشتوية، ويتم توفيرها للمزارعين فى الجمعيات التعاونية ويتم صرف الأسمدة طبقًا للمنشور الوارد للمديرية، فيتم توزيع 3 أجولة على المساحة الحالية، قبل ورود الحصر، وتخصم بعد ورود الحصر على الزراعات الفعلية، طبقًا للمقننات السمادية التى اعتمدتها الوزارة.

ما هى المساحات المستهدفة من القطن لهذا العام؟

المستهدف من القطن هذا العام 12 ألف و250 فدانا، وتم زراعة أكثر 10 ألف و470 فدان قطن حتى الآن من المستهدف، وأن البذور المنزرعة ستكفى أكثر من 12 ألف فدان، فضلا عن زراعات الذرة وفول الصويا.

بماذا تنصح المزراعين من أبناء المحافظة؟

على المزارعين الالتزام بالمساحات المنزرعة من الأرز وعدم المخالفة للحصول على حصص مياه الرى، وعدم التعدى على الرقعة الزراعية لتفادى توقيع العقوبات المغلظة عليهم.